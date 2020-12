Resident Evil: ecco le immagini della Villa Spencer

News





02/12/2020 |

Direttamente da Twitter arrivano degli aggiornamenti riguardanti il nuovo Resident Evil, pellicola attualmente in lavorazione. Come possiamo vedere dalle immagini sul set è comparsa la Villa Spencer, la famosa casa resa famosa all'interno del videogame. Arriva dunque un nuovo indizio che ci fa capire che questo reboot richiamerà a gran voce gli aspetti principali del videogioco lanciato dalla Capcom.



Il nuovo Resident Evil sarà diretto da Johannes Roberts che ha anche scritto la sceneggiatura. Al momento, però, non sono stati rilasciati i dettagli riguardanti la trama della pellicola. Le prime informazioni, però, raccontano che lo scenario sarà quello di Raccon City.



Nei ruoli di Jill, Claire, Chris e Leon troviamo Hannah John-Kames, Kaya Scodelario, Robbie Amell e Avan Jogia mentre Neal McDonough, Tom Hopper e Donal Logue saranno William Birkin, Albert Wesker e il capo della Polizia Brian Irons.



Attualmente Resident Evil non ha ancora una data d'uscita.