Babylon: Emma Stone lascia il cast

News





02/12/2020 |

Arrivano novità importanti circa il cast di Babylon, il film che segna il ritorno dietro la macchina da presa del regista Premio Oscar Damien Chazelle dopo First Man - Il primo uomo, pellicola uscita nel 2018. All'interno di questa opera, infatti, non reciterà più Emma Stone, scelta inizialmente per interpretare la protagonista femminile. L'attrice ha dovuto rinunciare alla parte a causa di altri impegni cinematografici. Al suo posto - stando a quanto raccontano alcune indiscrezioni - potrebbe essere ingaggiata Margot Robbie. Il film, ricordiamo, vede nella parte del protagonista maschile Brad Pitt.



I dettagli circa la trama della pellicola non sono stati rivelati. Le uniche informazioni raccontano che il tutto sarà ambientato ad Hollywood negli anni venti durante il passaggio dal genere cinematografico muto a quello parlato. Inoltre verrà inserito nel film un mix di personaggi veri ed inventati simile a quello di C'Era Una Volta ad Hollywood di Quentin Tarantino.



Babylon uscirà in anteprima negli USA a dicembre 2021 per poi arrivare in tutti i cinema americani a gennaio 2022.