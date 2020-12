Five Eyes: Aubrey Plaza reciterà accanto a Jason Statham

News





03/12/2020 |

Aubrey Plaza è entrata a far parte del cast di Five Eyes, thriller movie che sarà diretto da Guy Ritchie. L’attrice reciterà accanto a Jason Statham, il protagonista del film. La storia segue le vicende di un agente dell'intelligence inglese che verrà reclutato da un'organizzazione segreta, Five Eyes, nel tentativo di rintracciare e fermare un'arma tecnologica mortale che può cambiare le sorti del mondo.



Lo spy thriller ha una sceneggiatura scritta da Ivan Atkinson e Marn Davies, successivamente revisionata dallo stesso Ritchie.



La Miramax si occuperà di finanziare e produrre il progetto con la STXFilms. Tra i produttori spicca anche Atkinson. La produzione di Five Eyes partirà il prossimo ottobre in Europa. La produzione è affidata alla Bill Block per conto della Miramax.



La Plaza ha recitato quest’anno in Happiest Season ed ha preso parte anche a diversi episodi della famosa serie tv Criminal Minds. Recentemente ha anche terminato le riprese di Best Sellers.