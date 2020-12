Small Dark Look: Jason Statham sarà il protagonista del film

News





03/12/2020 |

Jason Statham ha aggiunto alla sua agenda un nuovo progetto cinematografico. L’attore sarà infatti il protagonista di Small Dark Look, film della Focus Features che sarà diretto da Martin Zandvliet. La trama del progetto non è stata ancora rilasciata, quello che sappiamo è che al centro della scena ci sarà la mafia russa presente a Londra. La sceneggiatura è stata scritta da Steven Knight.



Small Dark Look sarà prodotto da Paul Webster.



Jason Statham ha recitato nel 2019 in Fast & Furious: Hobbs & Shaw mentre ha completato da poco le riprese di Wrath of Man che uscirà nel 2021. Inoltre è stato annunciato anche per il sequel di Spy.