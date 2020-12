Heart of Stone: ecco il nuovo progetto che vedrà protagonista Gal Gadot

News





03/12/2020 |

Gal Gadot, la star di Wonder Woman, sarà la protagonista di Heart of Stone. Il thriller movie a tinte “spy” sarà sviluppato dalla Skydance Media con Tom Harper entrato in trattative per la regia. Del progetto non si sa ancora nulla, la trama non è stata rilasciata dalla produzione. Della sceneggiatura se ne sono occupati invece Greg Rucka e Allison Schroeder.



Ad oggi quello della Gadot è l’unico nome annunciato e quindi nei prossimi giorni potrebbero arrivare ulteriori novità circa il cast. Stando alle prime indiscrezioni, l’obiettivo sarebbe quello di creare una sorta di franchise in stile Mission: Impossible.



Heart of Stone sarà prodotto da David Ellison della Skydance Media, da Dana Goldberg e Don Granger. Tra i produttori troviamo anche la Gadot, Jaron Varsano, Bonnie Curtis e Julie Lynn.



Per la Gadot è un periodo lavorativo abbastanza intenso: l’attrice ha infatti completato le riprese di Red Notice (dove sarà protagonista insieme a Dwayne Johnson e Ryan Reyndols), di Assassinio sul Nilo e di Irena Sendler. Inoltre è stata scritturata anche per interpretare Cleopatra nella pellicola di Patty Jenkins.