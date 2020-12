La Sirenetta: Melissa McCarthy parla del film

News





03/12/2020 |

Da poco più di un anno è in lavorazione presso la Disney il live action movie di La Sirenetta, adattamento del famoso classico uscito nel 1989. Le riprese della pellicola, a causa della pandemia Covid-19, hanno subìto un brusco stop, per una situazione che ancora non è stata sbloccata.



A fornire alcuni aggiornamenti in merito allo sviluppo dell’opera ci ha pensato una delle attrici protagoniste: Melissa McCarthy. Apparsa allo show Watch What Happens Live with Andy Cohen, l’attrice ha rivelato: “Se ogni cosa sarà… in sicurezza torneremo a girare il prossimo gennaio a Londra. Il mio personaggio? Provo affetto per Ursula. So che parliamo dell’antagonista però ho sempre pensato che sarebbe stato bellissimo interpretarla. E’ troppo divertente interpretarla, sono emozionata a riguardo”.



La Sirenetta sarà diretto da Rob Marshall che vedrà recitare nella parte di Ariel la giovane Halle Bailey. Il cast comprende anche Jacob Tremblay, Awkwafina e Daveed Diggs, che presteranno la voce a Flounder, Scuttle e Sebastian, e Jonah Hauer-King (Principe Eric).