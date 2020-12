Babylon: Margot Robbie in trattative per sostituire Emma Stone

News





03/12/2020 |

Ieri vi avevamo raccontato dell'importante cambiamento riguardante il cast di Babylon. L'addio di Emma Stone, out dal progetto a causa di altri impegni cinematografici, ha lasciato un vuoto che dovrà essere colmato nel più breve tempo possibile. E così le indiscrezioni che volevano Margot Robbie pronta a sostituire la collega sono quasi diventate realtà. L'attrice, infatti, è entrata ufficialmente in trattative con la produzione. Il film, ricordiamo, vede nella parte del protagonista maschile Brad Pitt.



I dettagli circa la trama della pellicola non sono stati rivelati. Le uniche informazioni raccontano che il tutto sarà ambientato ad Hollywood negli anni venti durante il passaggio dal genere cinematografico muto a quello parlato. Inoltre verrà inserito nel film un mix di personaggi veri ed inventati simile a quello di C'Era Una Volta ad Hollywood di Quentin Tarantino.



Babylon uscirà in anteprima negli USA a dicembre 2021 per poi arrivare in tutti i cinema americani a gennaio 2022.