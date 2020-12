La Warner Bros. Pictures svela le uscite del 2021 annunciando una grossa novità

News





04/12/2020 |

Pochi giorni fa la Warner Bros. Pictures aveva annunciato che l’uscita di Wonder Woman 1984 nelle sale sarebbe stata affiancata dall’arrivo nello stesso film anche sulla piattaforma streaming HBO Max. Quello che sembrava un caso isolato, riguardante un solo film, diventerà invece una normalità per tutto il 2021. La Warner, infatti, ha deciso di proporre la stessa strategia che abbraccerà la bellezza di 17 film, inclusi The Matrix 4, Dune, The Many Saints of Newark e The Suicide Squad.



Come per Wonder Woman 1984 le pellicole della Warner che faranno capolino su HBO Max saranno disponibili per 31 giorni. Successivamente le stesse saranno visibili esclusivamente al cinema.



Ann Sarnoff, CEO della Warner, ha spiegato che si tratta di un modello unico e che l’iniziativa “non continuerà nel 2022 ma è da considerare una soluzione temporanea in risposta alla grande crisi che ha colpito il mondo intero”.