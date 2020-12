Metal Gear Solid diventerà un film con Oscar Isaac protagonista

News





04/12/2020 |

Il progetto cinematografico riguardante Metal Gear Solid diventerà realtà. E lo stesso ha fatto un grande passo in avanti, considerando che la Sony Pictures ha scelto chi interpreterà il protagonista Solid Snake. Nei panni del personaggio reso famoso dalla Konami troveremo infatti Oscar Isaac.



Metal Gear Solid, che sarà diretto da Jordan Vogt-Roberts, è basato sulla serie di videogiochi creato da Hideo Kojima. Della sceneggiatura se ne sta occupando Derek Connolly mentre la produzione è affidata a Avi Arad.



Per quanto riguarda il cast, invece, non sono stati annunciati al momento altri attori.



Isaac, che ha presto la voce a Gomez, personaggio del sequel de La Famiglia Addams, ha recitato recentemente in Star Wars: L’Ascesa di Skywalker e in Dune.