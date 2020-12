We Can Be Heroes: online il primo trailer italiano

News





04/12/2020 |

Netflix ha rilasciato il primo trailer italiano di We Can Be Heroes. Il film, diretto da Robert Rodriguez, ha un cast composto da Pedro Pascal, Priyanka Chopra Jonas, Christian Slater, Boyd Holbrook e Christopher McDonald.



Rodriguez ha scritto anche la sceneggiatura del film, la cui data d’uscita non è stata al momento svelata.



Sinossi di We Can Be Heroes:

Un gruppo di invasori alieni rapisce i supereroi della Terra costringendo i loro figli a trasferirsi in un luogo sicuro. Ma l'ingegnosa adolescente Missy Moreno (Yaya Gosselin) è pronta a tutto per salvare il papà supereroe Marcus Moreno (Pedro Pascal), così decide di unire le forze con gli altri super ragazzini per sfuggire alla misteriosa babysitter del governo Miss Granada (Priyanka Chopra Jonas). Per salvare i genitori, questa squadra formidabile dovrà imparare a collaborare e a sfruttare i poteri di ognuno, dall'elasticità al controllo del tempo fino alla preveggenza. Ricco di azione ed emozioni, WE CAN BE HEROES è diretto da Robert Rodriguez (SPY KIDS, LE AVVENTURE DI SHARKBOY E LAVAGIRL) e interpretato da Boyd Holbrook, Christian Slater, Chris McDonald e Adriana Barraza.