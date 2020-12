Matrix 4: ecco il logo ufficiale del film

News





04/12/2020 |

Con Matrix 4 gli appassionati della saga avranno modo di rivedere sul grande schermo i personaggi che hanno fatto la storia di questo franchise di assoluto successo. E se la Warner Bros. ha annunciato che il film uscirà non solo nei cinema ma anche sulla piattaforma HBO Max, allo stesso tempo ha rilasciato il primo logo ufficiale.



Il quarto capitolo di The Matrix è diretto da Lana Wachowski che ha riunito per l'occasione i due "senatori" della trilogia: Reeves e Carrie-Anne Moss. All'interno del fiilm reciteranno anche Jada Pinkett-Smith, Jonathan Groff, Neil Patrick Harris, Yahya Abdul-Mateen II, Jessica Henwick e Toby Onwumere.



La Wachowski ha scritto la sceneggiatura con Aleksander Hemon e David Mitchell.



La trama non è stata ancora rivelata dalla produzione. Il debutto avverrà a dicembre 2021.