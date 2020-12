Mortal Kombat: online il logo ufficiale della pellicola

News





04/12/2020 |

Il 2021 sarà l'anno che porterà nelle sale (e su HBO Max) il reboot di Mortal Kombat. La pellicola altro non è che l'adattamento del videogioco picchiaduro creato dalla Midway Games nel 1992. Mortal Kombat sarà diretto da Simon McQuoid con James Wan e Todd Garner che si occuperanno invece della produzione.



Il cast della pellicola, adattamento cinematografico del famoso videogioco, comprende Hiroyuki Sanada (Scorpion), Joe Taslim (Sub Zero), Ludi Lin (Liu Kang), Jessica McNamee (Sonya Blade), Josh Lawson (Kano), Tadanobu Asano (Raiden), Mehcad Brooks (Jackson “Jax” Bridges), Sisi Stringer (Mileena) e Lewis Tan.



La sceneggiatura di Mortal Kombat è stata scritta da Greg Russo.



Qui sotto trovate il logo ufficiale del film.