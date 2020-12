The Father: annunciata la nuova data di uscita

News





07/12/2020 |

La Sony Pictures, in merito alla crisi generata dalla pandemia Covid-19, ha deciso di modificare ulteriormente la sua programmazione cinematografica. E, dunque, ha cambiato le data di uscita di alcune sue pellicole. Tra queste troviamo anche The Father, drama movie scritto e diretto da Florian Zeller ed interpretato da Anthony Hopkinse Olivia Colman. L'opera, destinata ad arrivare nelle sale il prossimo 18 ottobre, arriverà invece il 26 febbraio 2021.



Hopkins, in questo film, recita nella parte di un padre di famiglia, ormai ottantenne, mentre la Colman sarà sua figlia Annie, con il film che racconterà dell'intenso rapporto tra i due e dell'incapacità da parte della donna di poter far visita tutti i giorni a suo padre. Proprio il fatto di non poter assistere tutti i giorni l'anziano genitore, provocherà in Annie un'importante riflessione.



Florian ha scritto la sceneggiatura con Christopher Hampton.



Il cast comprende anche Rufus Sewell, Imogen Poots, Olivia Williams e Mark Gatiss.