Switchboard: Matt Reeves produrrà il film horror

07/12/2020 |

Mentre è all’opera con la realizzazione di The Batman, Matt Reeves sta lavorando anche ad altri progetti. Non come regista, però, ma come produttore. Reeves è infatti salito a bordo del film Switchboard, horror movie che vedrà tra i produttori anche Steven Schneider, che ha già lavorato in passato al franchise di successo Paranormal Activity.



Il film è ambientato verso la fine degli anni quaranta e si concentra su una giovane operatrice di un call center che si ritrova a comunicare per caso con un serial killer spietato. Mentre la loro conversazione si intensifica, lei comincia a mettere in discussione la sua sicurezza, la sua sanità mentale e, infine, la sua stessa realtà.



La sceneggiatura di Switchboard è stata scritta da Devon Graye.



Al momento non è stato annunciato il regista.