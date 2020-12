End of the Road: Queen Latifah sarà la protagonista del film

News





08/12/2020

Queen Latifah produrrà e reciterà come protagonista all’interno di End of the Road, thriller movie griffato Netflix ed affidato alla regia di Millicent Shelton. La trama racconta di una donna rimasta vedova che deve fare i conti con il suo licenziamento e con la voglia di cambiare vita. Per farlo deciderà di portare la sua famiglia in una nuova casa nel deserto del New Mexico ma quello che sembra essere un felice nuovo inizio diventerà presto un incubo quando tutto il nucleo diventerà bersaglio di un serial killer.



La sceneggiatura è stata scritta da David Loughery che ha realizzato uno script da una storia originale di Christopher Moore.



Tracey Edmonds della Edmonds Entertainment, Mark Burg della Twisted Pictures e Brad Kaplan sono I produttori.



Queen Latifah ha completato le riprese di The Tiger Rising ed è impegnata sul set di Hustle.