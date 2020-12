Kingsman: arrivano novità importanti sul futuro del franchise

News





08/12/2020 |

Forte del successo ottenuto con i primi capitoli, quello di Kingsman è un franchise destinato ad espandersi. Dunque prepariamoci all’arrivo di nuovi episodi, come segnalato da Zygi Kamasa, il CEO della Marv Group. Durante il Winston Baker UK Finance Summit, il produttore ha raccontato che il regista Matthew Vaughn sta pensando ad un qualcosa “come sette o più film appartenenti ai Kingsman”. Kamasa ha proseguito: “Vogliamo far crescere questo business e la produzione. Noi abbiamo una serie tv in lavorazione ed altri due-tre possibili franchise sempre collegati con il mondo dei Kingsman”.



L’ultimo film intanto appartenente all’universo Kingsman è The King’s Man – Le Origini, la cui regia e sceneggiatura sono state curate da Matthew Vaughn. All’interno della pellicola recitano Gemma Arterton, Matthew Goode, Aaron Taylor-Johnson, Ralph Fiennes, Djimon Hounsou, Tom Hollander, Harris Dickinson.



L’uscita nelle sale italiane è prevista per febbraio 2021.