The Gray Man: a gennaio partiranno le riprese del film di Joe ed Anthony Russo

08/12/2020 |

Come sappiamo i due fratelli Joe ed Anthony Russo sono all'opera per realizzare un nuovo thriller movie dal titolo The Gray Man. Nonostante il Covid-19 la produzione ha raggiunto tutti i suoi obiettivi ed ora si aspetta soltanto l'inizio delle riprese. Ma quando aprirà ufficialmente il set? Una risposta è stata fornita dagli stessi registi durante un'intervista a Collider: "Inizieremo le riprese alla fine di Gennaio a Los Angeles – ha spiegato Joe Russo – e in primavera faremo capolino in Europa”.



I registi hanno proseguito: “Abbiamo un incredibile team e Netflix ci ha supportato. Il Covid non ha creato problematiche alle nostre locations. Il nostro è un global spy thriller. L’intento è raggiungere diverse locations e continueremo a girare in quei posti. Per la nostra narrazione sarà importante visitare queste località”.



Ryan Gosling e Chris Evans reciteranno insieme all'interno di The Gray Man. Per Evans si tratta di una nuova collaborazione con i registi che lo hanno diretto già in Avengers: Endgame e in Captain America: The Winter Soldier.



I Russo hanno scritto anche la sceneggiatura, insieme a Christopher Markus e Stephen McFeely, e si occuperanno della produzione tramite la loro AGBO.



La storia racconta di un ex agente della CIA trasformatosi nel tempo in killer di professione ed un suo vecchio amico, divenuto ora il suo più acerrimo nemico. Il primo sarà interpretato da Gosling, il secondo da Evans.