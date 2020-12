Alfred Molina sarà nuovamente Octopus in Spider-Man 3

News





09/12/2020 |

Alfred Molina è pronto per tornare all’interno dell’universo dell’Uomo Ragno a sedici anni dalla sua unica apparizione. L’attore, infatti, in Spider-Man 3, riprenderà il ruolo del Dottor Octopus, lo stesso personaggio da lui interpretato nel film del 2004 diretto da Sam Raimi. Per la pellicola si tratta di una new entry significativa. Dopo Jamie Foxx, pronto a calarsi nuovamente nel ruolo di Electro, da lui interpretato in The Amazing Spider-Man, ecco dunque un altro ritorno dal passato per questo terzo capitolo tutto da seguire.



Il terzo atto di Spider-Man vede tornare nei panni del protagonista Tom Holland, diretto ancora una volta da Jon Watts. Il resto del cast comprende anche Zendaya, Marisa Tomei, Benedict Cumberbatch. La sceneggiatura è stata scritta da Chris McKenna e da Erik Sommers.



La trama del nuovo cinecomic non è stata ancora rivelata, le uniche informazioni raccontano che il film ripartirà da Spider-Man: Far From Home. L'uscita nelle sale è prevista per il 17 dicembre 2021.