Il gruppo di Radio Silence lavorerà allhorror movie Reunion

News





09/12/2020 |

Il gruppo di registi di Radio Silence, ovvero Matt Bettinelli-Olpin, Chad Villella e Tyler Gillet, lavoreranno con gli sceneggiatori Guy Busick e R. Christopher Murphy per un nuovo horror movie che sarà firmato MGM. Per il gruppo si tratta di un nuovo progetto considerando che Busick e Radio Silence insieme ne stanno portando avanti un altro riguardante il reboot di Scream che uscirà nelle sale nel 2022.



Reunion racconterà di una rimpatriata tra studenti del liceo che si trasformerà in un qualcosa di terrificante quando una creatura mutaforma farà la sua comparsa.



La produzione è affidata da William Sheral della Project X Entertainment, a James Vanderbilt, a Paul Neinstein e a Tripp Vinson della Vinson Films.



Il gruppo di registi e sceneggiatori ha portato lo scorso anno nelle sale Ready or Not.