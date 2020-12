Una Fantastica e Incredibile Giornata da Dimenticare: la Disney allopera il remake

News





09/12/2020 |

La Disney ha messo in cantiere un nuovo progetto cinematografico. La compagnia, infatti, realizzerà il reboot di Una Fantastica e Incredibile Giornata da Dimenticare, pellicola del 2014 diretta da Miguel Arteta. La 21 Laps e la Jim Henson Company hanno prodotto il primo film e torneranno come produttori mentre della sceneggiatura se ne occuperà Matt Lopez.



Il film segue le vicende di un ragazzo di 11 anni, Alexander, e di come lui affronta il giorno più terribile ed orribile della sua vita - una giornata che inizia con una gomma tra i capelli, cui seguiranno diverse calamità. Ma quando Alexander racconta alla sua famiglia, sempre allegra ed ottimista, le sue disavventure, trova poca comprensione ed inizia a chiedersi per quale motivo le disavventure capitino soltanto a lui. Tuttavia scoprirà ben presto di essere in torto quando anche la sua mamma, il padre, il fratello e la sorella vivranno la loro terribile, orribile, non buona, brutta giornata. Ognuno si troverà d'accordo sul fatto che non c'è cosa peggiore di una brutta giornata.



Il cast originale vedeva al suo interno Ed Oxenbould, Steve Carell, Jennifer Garner e Dylan Minnette.



Non è chiaro se il reboot seguirà la stessa trama della pellicola originale