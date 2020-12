Neill Blomkamp ha girato un nuovo horror movie durante la pandemia

News





09/12/2020 |

Neill Blomkamp, regista che nel 2015 ha diretto il suo ultimo film, Humandroid, è tornato dietro la macchina da presa durante la scorsa estate. Del progetto, finanziato dagli AGC Studios, si sa al momento che si tratta di un horror soprannaturale. La trama della pellicola, la cui sceneggiatura è stata scritta da Blomkamp, non è stata rivelata dallo stesso regista. La post-produzione proseguirà fino alla prossima primavera.



Anche il cast ad oggi non è stato svelato.



Neill Blomkamp, che nel corso della sua carriera ha diretto diversi corti, ha esordito dietro la macchina da presa nel 2009 con District 9. Quattro anni dopo ha lavorato ad Elysium, per poi passare due anni dopo a Humandroid.