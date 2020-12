The Black Belt: Chris Pratt sarà produttore e protagonista del film

News





10/12/2020 |

Chris Pratt, la star di Guardiani della Galassia e di Jurassic World, sarà il protagonista della commedia The Black Belt. L’attore sarà anche produttore della pellicola.



Il film racconterà la storia di un giovane ragazzo, timido caratterialmente, che sogna di diventare un esperto di karate. Per farlo si affiderà agli insegnamenti del suo rigido zio. Altri dettagli circa la trama non sono stati rivelate. La sceneggiatura è stata scritta da Randall Green.



Pratt produrrà la pellicola tramite la sua Indivisible Productions con i partner Jon Schumacher e Monarch Media.



Chris Pratt ha terminato da poco le riprese di Jurassic World: Dominion e presto tornerà nei panni di Star-Lord nel terzo capitolo di Guardiani della Galassia e in Thor: Love and Thunder.