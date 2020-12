Chris Evans nel cast di Dont Look Up, il film di Adam McKay

News





10/12/2020 |

Anche Chris Evans è entrato ufficialmente a far parte di Don’t Look Up, la nuova pellicola di Adam McKay. L'attore si unisce così ad un cast veramente brillante ed interessante che comprende anche Leonardo DiCaprio, Meryl Streep,Timothee Chalamet, Jennifer Lawrence, Jonah Hill, Himesh Patel, Ariana Grande, Kid Cudi, Matthew Perry, Cate Blanchett e Rob Morgan.



I primi dettagli della trama ci raccontano che al centro della scena troviamo due uomini, astronomi di professione, che proveranno ad avvertire con una campagna mediatica dell'imminente arrivo sulla Terra di un asteroide. McKay ha anche scritto la sceneggiatura del film.



Non è chiaro quale sarà il ruolo di Evans. Le riprese del film sono attualmente in corso a Boston.



I produttori sono Adam McKay e Kevin Messick.