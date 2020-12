Doctor Strange nel Multiverso della Pazzia: Rachel McAdams torna ufficialmente nel film

News





10/12/2020 |

Ora è ufficiale, in Doctor Strange nel Multiverso della Pazzia tornerà anche Rachel McAdams. L’attrice riprenderà il ruolo della Dottoressa Christine Palmer che ha interpretato già nel primo film. Non è stato specificato che tipo di impatto avrà nella pellicola il personaggio in questione.



Doctor Strange nel Multiverso della Pazzia sarà diretto da Sam Raimi, tornato dunque dietro la macchina da presa sette anni dopo Il Grande e Potente Oz. Protagonista del film sarà ancora Benedict Cumberbatch, anche lui tornato in questo secondo capitolo così come Benedict Wong e Chiwetel Ejiofor. Inoltre nel film reciterà anche Elizabeth Olsen, attrice che nell’universo Marvel interpreta Scarlet Witch.



Al momento la trama non è stata annunciata mentre, per quanto riguarda le riprese, le stesse dovrebbero partire dopo quelle del terzo film di Spider-Man che vede coinvolto anche Cumberbatch.