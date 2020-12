American Skin: in rete il trailer italiano

News





11/12/2020 |

La Eagle Pictures ha rilasciato il trailer italiano di American Skin, la pellicola scritta e diretta da Nate Parker. Protagonista del film è Omari Hardwick, affiancato da Theo Rossi e Beau Knapp.

Il film non ha ancora una data di uscita per quanto riguarda il nostro Paese.



Sinossi di American Skin:

American Skin è la storia intensa e drammatica di un padre che, accecato dal dolore per l’ingiusta morte del figlio, tenta con tutta la sua astuta determinazione di farsi giustizia riportando alla ribalta mediatica il caso volutamente insabbiato che coinvolge l’intera stazione di polizia della loro città. Contando sul supporto della popolazione nera, impegnata nel far valere i diritti di uguaglianza in una società che troppo spesso li emargina e discrimina, Lincoln mette in scena un processo in cui i detenuti nella stazione e gli altri civili presenti fungono da membri della giuria, che dovranno agire al posto del governo per stabilire finalmente la verità.