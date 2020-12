Monster Hunter: rilasciata una nuova featurette

News





11/12/2020 |

Tramite la Sony Pictures ecco a voi una featurette in lingua originale di Monster Hunter. Il film, come annunciato nei giorni scorsi, non arriverà più nelle sale americane ad aprile 2021 ma anticiperà di quattro mesi il suo debutto, ora previsto il prossimo 30 dicembre. La pellicola vedrà protagonista Milla Jovovich che recita nella parte del Tenente Natalie Artemis. L'adattamento cinematografico del famoso videogioco della Capcom è diretto da Paul W.S. Anderson che ne ha curato anche la sceneggiatura.



Il cast del film è composto anche da Ron Perlman, Meagan Good, T.I. e Diego Boneta.



Sinossi di Monster Hunter:

Dietro il nostro mondo, ce ne è un altro: un mondo di mostri pericolosi e potenti che mettono in atto il loro dominio con ferocia mortale. Quando un’inaspettata tempesta di sabbia trasporta Lt. Artemis e la sua unita in un altro mondo, i soldati scopriranno che il nuovo ambiente, ostile e sconosciuto, è la patria di enormi e terrificanti mostri immuni alle armi. Nella loro disperata battaglia per la sopravvivenza, l’unità si imbatterà nel misterioso Hunter, le cui abilità uniche gli permettono di stare un passo avanti rispetto alle potenti creature. Mentre Artemis ed Hunter inizieranno a collaborare, lei scopre che lui fa parte di una squadra guidata dall’Ammiraglio. Di fronte ad un pericolo così grande, che minaccia di distruggere il loro mondo, i guerrieri coraggiosi decideranno di combinare le loro abilità esclusive per quella che sarà la resa dei conti.