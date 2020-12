Patty Jenkins entra nelluniverso di Star Wars e dirigerà Rogue Squadron

News





11/12/2020 |

Patty Jenkins, la regista dei primi due capitoli di Wonder Woman (il secondo uscirà nelle prossime settimane), è entrata ufficialmente a far parte dell’universo di Guerre Stellari. La Jenkins dirigerà prossimamente il film dal titolo Rogue Squadron. Ad oggi la produzione ha fissato l’uscita della pellicola per il 2023.



L’arrivo di Patty Jenkins in questo universo la fa diventare di conseguenza la prima donna a dirigere una pellicola appartenente al franchise di Guerre Stellari. In passato ricordiamo anche Victoria Mahoney, regista di seconda unità per il film The Rise of Skywalker, e Deborah Chow che ha diretto un episodio della prima stagione di The Mandalorian.



La Jenkins è stata annunciata anche per l’adattamento cinematografico di Cleopatra, dove lavorerà ancora una volta con Gal Gadot. La regista ha diretto nel 2003 Monster, pellicola che ha segnato il suo esordio dietro la macchina da presa per il cinema. A distanza di quattordici anni dal film ha avuto modo di entrare nel mondo dei cinecomic portando alla ribalta il personaggio di Wonder Woman, ottenendo un grande successo al botteghino.