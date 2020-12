Amy Adams tornerà nei panni di Giselle nel sequel di Come d'Incanto

News





11/12/2020 |

Sono passati tredici anni dall’arrivo nelle sale di Come d’Incanto, opera Disney realizzata da Kevin Lima e dal cast brillante. Al suo interno, infatti, recitarono Amy Adams, Patrick Dempsey, James Marsden, Timothy Spall e Susan Sarandon. E dagli Usa arriva la notizia che l'opera avrà un sequel dal titolo Disenchanted. Il progetto è partito e vedrà collaborare al suo interno anche Amy Adams che dunque tornerà con il personaggio da lei interpretato nel primo film: la principessa Giselle.



La storia racconta di una principessa “animata” che si ritroverà per caso nella vita vera, finendo nella città di New York. L’arrivo nella Grande Mela la spingerà ad utilizzare il suo spirito ed il suo fascino per trasformarla in un libro delle fiabe.



Al momento non è chiaro se anche altri attori della prima pellicola torneranno nel secondo capitolo. Il film verrà rilasciato su Disney+.