Sister Act 3: Whoopi Goldberg reciterà nel film

11/12/2020 |

La nascita del progetto legato a Sister Act 3 è stata annunciata da Sean Bailey, presidente della Walt Disney Studios Motion Picture Production. Il film segnerà la nascita della quarta collaborazione tra Bailey e la Goldberg.

Ora è ufficiale!tornerà a recitare nei panni di Deloris per il terzo capitolo di. La Goldberg sarà anche la produttrice insieme a. Il terzo film arriverà ventinove anni dopo l’uscita dell’opera originale e debutterà su Disney+.La pellicola raccontava di una donna, Deloris, che dopo aver assistito all'omicidio di un uomo da parte di alcuni criminali, viene trasferita sotto copertura, e con un'identità completamente diversa, all'interno di un convento dove cambierà il suo nome in Suor Maria Claretta. Ovviamente, all'interno dello stesso convento, al momento del suo arrivo, ne accadranno di tutti i colori.Il film fu un grande successo e questo portò la produzione, l'anno successivo, a realizzare il secondo capitolo e ora, a 25 anni di distanza, la Disney ha annunciato di voler realizzare il terzo episodio per la sua nuova piattaforma streaming Disney+.