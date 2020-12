Thor: Love and Thunder: Christian Bale sarà il villain!

News

11/12/2020 |

Dopo aver interpretato Batman nella trilogia de Il Cavaliere Oscuro diretta da Christopher Nolan, Christian Bale tornerà a recitare all’interno di un cinecomic. L’attore, infatti, è stato scritturato per lavorare all’interno di Thor: Love and Thunder dove interpreterà il villain Gorr the God Butcher.



Il tanto atteso nuovo capitolo uscirà a novembre 2021, e vedrà Chris Hemsworth tornare all'interno del film, pronto a riprendere il ruolo del figlio di Odino. Nel film, dai capitoli precedenti, torneranno anche Natalie Portman e Tessa Thompson nei panni di Jane Foster e Valchiria. In questo quarto atto del franchise farà capolino anche Chris Pratt, attore che reciterà nel ruolo di Star-Lord, uno dei membri dei Guardiani della Galassia.