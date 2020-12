Ant-Man 3: annunciato il titolo del film!

News





11/12/2020 |

Che il terzo film dedicato ad Ant-Man fosse in agenda lo sapevamo da tempo. Mancava però qualche dettaglio a completare il quadro che la Marvel sta dipingendo per questo suo franchise. E così durante il Disney Investor Day è stato svelato che il nuovo cinecomic si chiamerà Ant-Man and The Wasp: Quantumania.



Paul Rudd ed Evangeline Lilly sono stati stra-confermati nei ruoli dei protagonisti Scott Lang (Ant-Man) e Hope Van Dyne (Wasp). Questa volta i due eroi saranno chiamati ad affrontare un villain forte e terrificante, ovvero Kang il Conquistatore che, come già svelato nelle scorse settimane, sarà interpretato da Jonathan Majors. Altra novità del cast è Kathryn Newton che si calerà nella parte di Cassie, la figlia di Scott.



La regia di Ant-Man and The Wasp: Quantumania è affidata a Peyton Reed, il papà di questa saga.



Non è stato svelato quando il film uscirà nei cinema.