Ben Affleck in trattative per recitare nel nuovo film di George Clooney

14/12/2020 |

Ora è ufficiale. Dopo le indiscrezioni delle scorse settimane è arrivata la conferma che Ben Affleck è entrato in trattative per recitare all'interno di The Tender Bar: A Memoir, pellicola di Amazon Studios la cui regia è stata affidata a George Clooney. Se le trattative dovessero andare a buon fine, il film in questione segnerebbe la seconda collaborazione tra Affleck e Clooney dopo Argo.



L'adattamento del libro scritto da J.R. Moehringer sarà prodotto da Clooney e Grant Heslov, attraverso la loro compagnia Smokehouse Pictures. Tra i produttori troviamo anche Ted Hope. William Monahan, che ha vinto il Premio Oscar nel 2007 della Migliore Sceneggiatura Non Originale per The Departed - Il Bene e il Male, si occuperà di realizzare lo script del film.



Per Clooney si tratta dell'ottavo film da regista. Recentemente ha diretto The Midnight Sky, attualmente in post-produzione, mentre nel 2017 ha portato nelle sale Suburbicon.



Sinossi del romanzo The Tender Bar: A Memoir, conosciuto in Italia con il nome Il Bar delle Grandi Speranze: