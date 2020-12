The Gray Man: Ana De Armas reciterà nel film

News

La De Armas ha recitato in No Time To Die, il nuovo atteso capitolo del franchise di 007 ed ha completato da poco le riprese di Deep Water e di Blonde. L’attrice è stata anche una delle attrici che ha recitato all’interno di Cena con Delitto.

è entrata a far parte del cast di. L’attrice reciterà accanto ai due protagonisti. Il film sarà diretto daedche già hanno lavorato con Evans in Avengers: Endgame e in Captain America: The Winter Soldier.I Russo hanno scritto anche la sceneggiatura, insieme a, e si occuperanno della produzione tramite la loro AGBO. La storia racconta di un ex agente della CIA trasformatosi nel tempo in killer di professione ed un suo vecchio amico, divenuto ora il suo più acerrimo nemico. Il primo sarà interpretato da Gosling, il secondo da Evans.