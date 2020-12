Assassinio sul Nilo: il debutto è previsto per settembre 2021

News





14/12/2020 |

Lo scorso novembre la Disney aveva deciso di cancellare definitivamente dal calendario, in attesa di nuovi aggiornamenti, Assassinio sul Nilo, film basato sul romanzo giallo Poirot sul Nilo di Agatha Christie e sequel di Assassinio sull’Orient Express. L'arrivo nelle sale della pellicola era stato fissato inizialmente per ottobre, con il mese di dicembre (il periodo attuale) scelto come ideale per far debuttare l'opera. Ora però è stato svelato che, per vedere nei cinema il film, dovremo aspettare settembre 2021.



All'interno del cast di questa pellicola che sarà diretta da Kenneth Branagh troveremo lo stesso regista, nella parte di Poirot, accompagnato da un cast stellare composto da Gal Gadot, Armie Hammer, Letitia Wright, Ali Fazal, Tom Bateman, Jodie Comer, Annette Bening, Russell Brand, Sophie Okonedo, Emma Mackey, Rose Leslie, Jennifer Saunders e Dawn French.



Michael Green ha curato la sceneggiatura.



Assassinio sull'Orient Express, film uscito nel 2017, ottenne un discreto successo in tutto il mondo incassato 352 milioni di dollari.