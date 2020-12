Thor: Love and Thunder: il quarto capitolo uscirà a maggio 2022

News





14/12/2020 |

Come sappiamo è partita ufficialmente la produzione di Thor: Love and Thunder, il quarto capitolo del franchise di successo della Marvel. E in questi giorni è in via di definizione il cast, con Christian Bale annunciato proprio nelle scorse ore come villain: l'attore interpreterà Gorr the God Butcher. Nel frattempo la compagnia ha annunciato la nuova data di uscita del film che, salvo imprevisti, dovrebbe debuttare nei cinema il 6 maggio 2022 (modificata di fatto la data di febbraio 2022).



Il tanto atteso nuovo capitolo vedrà Chris Hemsworth tornare all'interno del film, pronto a riprendere il ruolo del figlio di Odino. Nel cinecomic, dai capitoli precedenti, torneranno anche Natalie Portman e Tessa Thompson nei panni di Jane Foster e Valchiria. In questo quarto atto del franchise farà capolino anche Chris Pratt, attore che reciterà nel ruolo di Star-Lord, uno dei membri dei Guardiani della Galassia.



Thor: Love and Thunder sarà diretto da Taika Waititi. Il regista ha curato anche la sceneggiatura insieme a Jennifer Kaytin Robinson.