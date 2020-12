She's All That: Rachel Leigh Cook reciterà nel remake

News





15/12/2020 |

La Miramax ha deciso di mettere in cantiere il remake di She's All That. E nella nuova pellicola, il cui titolo sarà He’s All That, ritroveremo anche Rachel Leigh Cook, attrice che abbiamo visto recitare da protagonista nell’opera originale (uscita in Italia nel 1999 con il titolo Kiss Me). La Cook interpreterà la madre di Padgett Sawyer, il personaggio principale, che sarà interpretata da Addison Rae.



La pellicola racconterà di Padgett, una influencer (Rae) che proverà a trasformare uno dei suoi compagni di classe nel re del ballo di fine anno.



All'interno del cast troviamo anche Tanner Buchanan e Kourtney Kardashian.



La regia di He’s All That sarà di Mark Waters che lavorerà su una sceneggiatura scritta da R. Lee Fleming, lo stesso sceneggiatore del film originale.