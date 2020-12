Mortal Kombat: la Warner Bros. svela la nuova data di uscita

News





15/12/2020 |

La Warner Bros. Pictures ha annunciato la nuova data di uscita di Mortal Kombat, l'adattamento del popolare videogioco picchiaduro creato dalla Midway Games nel 1992. L'uscita del film, inizialmente prevista per gennaio 2021, è stata posticipata invece ad aprile dello stesso anno.



Mortal Kombat è diretto da Simon McQuoid con James Wan e Todd Garner che si occuperanno invece della produzione.



Il cast della pellicola, adattamento cinematografico del famoso videogioco, comprende Hiroyuki Sanada (Scorpion), Joe Taslim (Sub Zero), Ludi Lin (Liu Kang), Jessica McNamee (Sonya Blade), Josh Lawson (Kano), Tadanobu Asano (Raiden), Mehcad Brooks (Jackson “Jax” Bridges), Sisi Stringer (Mileena) e Lewis Tan.



La sceneggiatura di Mortal Kombat è stata scritta da Greg Russo.