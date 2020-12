Dungeons and Dragons: Chris Pine in trattative per recitare nel film

News





15/12/2020 |

Chris Pine è entrato ufficialmente in trattative per recitare all’interno di Dungeons and Dragons, adattamento cinematografico del famoso gioco di ruolo che sarà sviluppato dalla Paramount Pictures e dalla eOne. La pellicola sarà diretta da Jonathan Goldstein e John Francis Daley, già registi di Game Night – Indovina chi muore stasera?, che lavoreranno su una sceneggiatura scritta da Michael Gilio.



La Paramount Picctures co-produrrà e co-finanzierà il film con la Hasbro e la eOne, con quest’ultima che distribuirà la pellicola in UK e in Canada mentre la Paramount si occuperà dei paesi restanti. Il film è già stato messo in calendario, con un’uscita prevista per il 27 maggio 2022 (inizialmente era stata fissata a novembre 2021).



Per la seconda volta nella sua storia, dunque, Dungeons and Dragons farà capolino al cinema. La New Line Cinema, infatti, nel 2000 realizzò il film con Jeremy Irons.



Chris Pine ha recentemente recitato in Wonder Woman 1984 di Patty Jenkins.