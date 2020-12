Ambulance: Eiza Gonzalez reciterà nel film

News





15/12/2020 |

Eiza Gonzalez è entrata ufficialmente a far parte del cast di Ambulance, il remake della pellicola diretta nel 2005 da Laurits Munch-Petersen la cui regia è stata affidata a Michael Bay. L'attrice lavorerà così accanto a Jake Gyllenhaal e Yahya Abdul-Mateen II.



La storia della pellicola racconta di due fratelli, uno dei due reduce dall’Afghanistan, che decideranno di rapinare una banca. La stessa rapina, però, non andrà a buon fine e, nel tentativo di salvare le loro vite, i due rapinatori decideranno di rubare un’ambulanza portando a bordo diversi ostaggi.



Chris Fedak ha scritto la nuova sceneggiatura, James Vanderbilt, Bradley Fischer e Will Sherak sono invece i produttori.



La Gonzalez ha lavorato al film Godzilla vs Kong, la cui uscita è prevista per il 2021. Lo scorso anno, invece, ha fatto parte del cast di Hobbs & Shaw, spin-off di Fast & Furious.