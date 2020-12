I Wanna Dance With Somebody: Naomie Ackie sarà Whitney Houston

News





16/12/2020 |

Naomi Ackie, attrice che ha interpretato Jannah nel film Star Wars: L’Ascesa di Skywalker, è stata ingaggiata per interpretare Whitney Houston nella pellicola firmata da Sony/Tristar dal titolo I Wanna Dance With Somebody. La regia è stata affidata a Stella Meghie, come già annunciato dalla produzione lo scorso aprile.



La stessa regista ha rilasciato alcune dichiarazioni riguardanti la scelta di dare alla Ackie il ruolo principale: “Abbiamo speso grande parte dell’ultimo anno alla ricerca di chi potesse interpretare Whitney Houston. E Naomi Ackie ci ha impressionato in ogni fase di questo processo. Mi ha commosso la sua capacità di catturare la presenza sulla scena di un’icona globale come la Houston, riuscendo a trasmettere la sua umanità”.



La sceneggiatura dell’opera, autorizzata dalla Whitney Houston Estate, è stata scritta dal candidato all’Oscar Anthony McCarten.



Del progetto ancora non si conosce la data di inizio delle riprese.