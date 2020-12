L'Incredibile storia de L'Isola Delle Rose: una nuova scena del film con protagonista Elio Germano

News





16/12/2020 |

Grazie a Netflix ecco a voi una clip di L'Incredibile storia de L'Isola Delle Rose, la pellicola Netflix prodotta da Matteo Rovere e diretta da Sydney Sibilia, il papà di Smetto Quando Voglio. Il film vede protagonista Elio Germano, nella parte di Giorgio Rosa, l'ingegnere bolognese che nel 1968 realizzò una piattaforma artificiale situata nel Mar Adriatico trasformandola in Stato indipendente.



Recitano nella pellicola anche Matilda De Angelis, Fabrizio Bentivoglio, Luca Zingaretti, Andrea Pennacchi, Leonardo Lidi.



Vi lasciamo alla clip dal titolo: Elio Germano sfida la tempesta sull’Isola delle Rose



Sinossi di L'Incredibile storia de L'Isola Delle Rose

Se non conoscete Giorgio Rosa, rimediamo subito: è un ingegnere che nel 1968 ha costruito un’isola in mezzo al mare e l’ha dichiarata indipendente, sfidando lo stato italiano.