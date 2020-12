La Rivincita dei Nerds: Seth MacFarlane lavorerà al reboot

News





16/12/2020 |

Seth MacFarlane ha deciso di lavorare insieme alla 20th Century Studios per sviluppare il reboot del film La Rivincita dei Nerds, uscito nel 1984. Il progetto è già avviato con Keith e Kenny Lucas ingaggiati per scrivere la sceneggiatura e per recitare all’interno del film come protagonisti. La sceneggiatura è stata scritta anche da Alex Rubens.



MacFarlane produrrà il reboot attraverso la sua Fuzzy Door insieme ad Erica Huggins.



Stando alle prime informazioni il reboot non sarà un remake della pellicola originale e sposterà l’attenzione sulla cultura nerd nel periodo attuale.



La versione originale è stata diretta da Jeff Kanew e ha visto protagonisti Robert Carradine, Anthony Edwards, Ted McGinley e Bernie Casey. La trama originale raccontava di un gruppo di nerd di un college che entreranno in competizione con gli atleti della confraternita degli Alpha Betas.