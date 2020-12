Gypsy Moon: Lena Headey, Dean Scott Vasquez e Sam Worthington saranno i protagonist

News





16/12/2020 |

Lena Headey, Dean Scott Vasquez e Sam Worthington saranno i protagonist di Gypsy Moon, indie drama scritto e diretto da Gigi Gaston. All’interno del cast troveremo anche Barbara Hersey.



La Headey interpreterà il personaggio principale, una ballerina di burlesque che, alla vigilia del suo ultimo spettacolo, decide di fuggire per salvare, dalle minacce del suo ex fidanzato, il figlio dei vicini di casa. Proprio l’incontro con il bambino le darà la possibilità di avere una seconda possibilità.



Il cast è completato dalle presenze di Lala Anthony, Cam Gigandet, Martin Sensmeier ed Emma Holzer. I produttori sono Gary Pearl, Cassian Elwes, Gastonm, Tommy Thompson e Howard C. Deshong.



Lena Headey ha lavorato recentemente nella serie tv Infinity Train ed ha completato le riprese del film Twist.