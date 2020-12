Robert Downey Jr. parla della sua esperienza nelluniverso Marvel

News





16/12/2020 |

Uno degli attori che ha fatto la storia dell’Universo Marvel è stato sicuramente Robert Downey Jr., la star che ha valorizzato uno dei supereroi più affascinanti di sempre: Iron Man. In molti si sono interrogati nell’ultimo periodo sul futuro di Robert Downey Jr. all’interno dell’MCU ed una delle domande che spesso vengono rivolte all’attore riguarda un suo possibile ritorno nei panni di Tony Stark.



Intervistato dall’Hindustant Times, Downey Jr. ha spiegato: “Ho fatto tutto quello che potevo fare con questo personaggio ed ora posso fare altre cose. Da uomo di mezza età inizio a guardare le cose in modo diverso e realizzo che quello di Iron Man è parte del viaggio. E tutte le cose finiscono. Sono stato fortunato e sono eternamente grato per quello che ho fatto”.



L’attore ha proseguito: “Ho lavorato per 10 anni con la Marvel e questo mi ha fatto crescere la mia creatività. Ora ho tanta ambizione e voglio fare cose che non ho mai fatto fino ad oggi. L’evoluzione è la chiave di tutto”.