The Maid: Florence Pugh sarà la protagonista

News





17/12/2020 |

Florence Pugh sarà la protagonista di The Maid. Il film altro non è che l’adattamento cinematografico del romanzo di Nita Prose e sarà sviluppato dalla Universal Pictures. Al centro della trama di questa opera troviamo Molly, cameriera di un albergo che ogni giorno svolge il suo compito alla perfezione. Vivere ogni giorno la struttura, però, la condurrà verso la scoperta di terribili segreti riguardanti gli ospiti…



Il progetto è prodotto dalla stessa Pugh, da Josh McLaughlin e da Chris Goldberg. Attualmente non è stato annunciato il nome del regista.



La Pugh ha recitato nel 2019 all’interno di Piccole Donne e in Midsommar – Il Villaggio dei Dannati. Inoltre ha preso parte alla pellicola Black Widow della Marvel. Ad oggi l’attrice è impegnata sul set di Don’t Worry Darling.