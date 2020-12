Fatale: in rete la clip Give Me The Combination

News





17/12/2020 |

La Lionsgate ha rilasciato una nuova scena in lingua originale di Fatale, la pellicola con protagonisti Hilary Swank e Michael Ealy. Il thriller movie racconta la storia di un agente sportivo di successo che vede la sua vita cadere a picco dopo essere stato incastrato in un'indagine di polizia da una detective spietata (la Swank) con la quale ha avuto una notte di passione.



La regia è di Deon Taylor che ha diretto un cast che comprende anche Mike Colter, Kali Hawk, Geoffrey Owens e Sam Daly.



David Loughery ha scritto la sceneggiatura.



La Lionsgate rilascerà la pellicola nelle sale americane a partire dal 18 dicembre. Vi lasciamo alla clip Give Me The Combination.