Ben Stiller dirigerà il film The Seven Five

News





17/12/2020 |

Ben Stiller è pronto per tornare dietro la macchina da presa per una pellicola cinematografica a quattro anni di distanza da Zoolander 2. Stiller dirigerà The Seven Five, pellicola in lavorazione presso la MGM. Il film si baserà sull’omonimo documentario del 2014 realizzato da Tiller Russell e prodotto da Eli Holzman.



Il progetto racconterà della corruzione presente all’interno del distretto di polizia di New York negli anni ottanta e sull’ufficiale Michael Dowd, arrestato per droga e corruzione nel 1992 insieme ad altri poliziotti.



Stiller sta curando la sceneggiatura con Tony McNamara.



Attualmente il cast non presenta attori quindi nelle prossime settimane potrebbero arrivare interessanti novità in merito.