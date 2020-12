Frances McDormand sarà la protagonista di Women Talking

News





18/12/2020 |

Frances McDormand sarà la protagonista di Woman Talking, la pellicola che sarà sviluppata dalla MGM e diretta da Sarah Polley. La McDormand, oltre a recitare nel film, sarà anche produttrice tramite la sua Hear/Say Productions.



l film, la cui sceneggiatura è stata scritta dalla Polley, è basato sul romanzo di Miriam Toews. La storia segue un gruppo di donne di una colonia mennonita della Bolivia che lottano nel tentativo di riconciliarsi con la fede dopo aver subito una serie di aggressioni da parte di alcuni uomini della stessa colonia.



La McDormand ha recitato recentemente in Nomadland ed ha completato le riprese di The French Dispatch of the Liberty, Kansas Evening Sun.



Per la Polley si tratta del terzo film in carriera dopo Away From Her - Lontano da Lei e Take This Waltz.