Jennifer Lopez sarà una detective nel film The Cipher

18/12/2020 |

Jennifer Lopez nei panni di un'agente dell'FBI nel film The Cipher. E' questo il nuovo progetto che vedrà coinvolta l'attrice chiamata anche a produrre l'adattamento cinematografico del romanzo di Isabella Maldonado. La Lopez interpreterà Nina Guerrera, una detective chiamata a seguire le orme di un serial killer che, dopo i suoi omicidi, rilascia codici complessi e indovinelli online.



Jennifer Lopez si occuperà anche di produrre la pellicola insieme a Elaine Goldsmith-Thomas e Benny Medina mentre Liza Fleissig, Ginger Harris-Dontzin, Catherine Hagedorn e la Maldonado saranno i produttori esecutivi.



Tra i produttori troviamo anche Netflix che rilascerà The Cipher sulla sua piattaforma. Al momento non è stato annunciato il nome di chi dirigerà il film.