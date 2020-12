The Almond And The Seahorse: Charlotte Gainsbourg reciterà nel film

News





18/12/2020 |

Ci sarà anche Charlotte Gainsbourg all’interno di The Almond And The Seahorse, drama movie a tinte inglesi che sarà diretto dal candidato all’Oscar Tom Stern. L’attrice lavorerà accanto a Rebel Wilson che reciterà per la prima volta in un film dal genere diverso della commedia.



La sceneggiatura di The Almond And The Seahorse è stata scritta da Celyn Jones, che affiancherà in regia Stern, e da Kaite O’Reilly. Del progetto sappiamo anche che la colonna sonora è stata scritta e composta da Gruff Rhys.



La storia racconterà di due donne che combattono per immaginare un futuro diverso dopo essere state colpite da traumi cerebrali che le hanno allontanate dalle persone che amano.



La Gainsbourg ha completato le riprese di Suzanna Andler e presto arriverà sul set di Alpha Gang.